İlkbaharın ve nevruz bayramının habercisi cemrelerin ilk ikisi düştü. Şimdi sırada üçüncü cemre var. Arapça kökenli bir kelime olan cemre “Ateş” veya “Kor” anlamını taşıyor ve tahmin edileceği gibi düştüğü zaman sıcaklık değişimine neden oluyor. Bilimsel açıdan elde çok fazla bilgi bulunmasa da yüzyıllardır halk arasında bilinen cemreler birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düşüyor…

ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA HANGİ GÜN DÜŞECEK?

Üçüncü ve son cemre 6 Mart Pazar günü toprağa düşecek.

CEMRE NEDİR?

Cemre kelimesi, ateş ve kor anlamına gelmektedir. Cemre düşmesi ise Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgilere göre, Şubat ayı içerisinde birer hafta aralıklarla havada, suda ve toprakta gerçekleştiği düşünülen sıcaklık yükselmesi olarak tarif edilmektedir.

CEMRE DÜŞÜNCE NE OLUR?

Cemre düşmesi aynı zamanda bahar bayramı olarak da kutlanan nevruzun yaklaştığının da habercisi olarak görülüyor.

Cemrelerin düşmeye başlamasıyla tarım ve ziraatla uğraşan pek çok kişinin çalışma hayatında da değişiklikler meydana geliyor. Zira, bu dönemde, kış boyunca kapalı alanlarda beslenmek zorunda kalan hayvanlar yeniden otlaklara salınırken, ziraat faaliyetleri için toprağı işleme zamanı geldiği ifade ediliyor.



