Üçüncü doz aşı açıklaması: Yetişkinlerde kullanılabilecek

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı'ndan (EMA) yapılan açıklamada, "Spikevax" adlı aşının ikinci dozdan 6-8 ay sonra takviye olarak verilen üçüncü dozunun antikor seviyesi düşen yetişkinlerde antikoru yükselttiği bildirildi.

Takviye dozun, önceki aşılamalarda kullanılan miktarın yarısı kadar olduğu belirtildi. Yan etkilerin ise ikinci dozdan sonra görülenlerle benzerlik taşıdığı kaydedildi.

EMA, bu ay başında Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının üçüncü dozunun 18 yaşından büyüklerde kullanılabileceğini tavsiye etmişti.

EMA'nın kararları AB üyesi ülkeler için tavsiye niteliği taşıyor. AB üyeleri aşılama uygulamalarında kendi kararlarını veriyor.

AA

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