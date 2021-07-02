Sağlık çalışanları ve 50 yaş üzerine 3’üncü doz aşılama dün başladı. Peki hatırlatma (rapel) dozu da denilen bu aşı kimlere ve kaçar ay arayla yapılacak? 3’üncü dozda farklı aşı vurulabilecek mi? Hürriyet sordu, Bilim Kurulu üyeleri yanıtladı...

Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz :

1- ÜÇÜNCÜ DOZ AŞI KİMLERE VURULACAK?

30 Haziran’daki Bilim Kurulu toplantımızın ardından açıklandığı üzere, sağlık çalışanları ile 50 yaş ve üstü tüm bireylere iki doz Sinovac aşısının ardından pekiştirme dozu olarak üçüncü doz Sinovac veya BioNTech aşısını olma hakkı tanınmıştır. Aşılamaya bugünden itibaren başlandı. İki Sinovac aşısını olmuş kişiler ikinci aşıdan 3 ay sonra olmak üzere hatırlatma aşısı olabilirler. Sağlık çalışanlarının yoğun ilgisi devam ediyor. 65 yaş üstü bireylerden iki doz Sinovac yapılanlar da bu gruba dahildir.

2- İKİNCİ DOZDAN NE KADAR SÜRE SONRA HATIRLATMA DOZU YAPILACAK?

Hatırlatma dozu iki aşısını da Sinovac olanlara yapılıyor şu anda. İkinci dozu olduktan sonra 3 ay içinde istedikleri zaman üçüncü doz olabilirler.

3- İKİ DOZU DA BİONTECH OLANLARA 3’ÜNCÜ DOZ UYGULANACAK MI?

Şimdilik iki doz BioNTech olanlara üçüncü dozun uygulanması gerekmiyor. İlerleyen zamanlarda bilimsel çalışmaların sonuçları doğrultusunda, BioNTech’te de rapel dozun uygulanıp uygulanmayacağı konusu değerlendirilecek. Sputnik aşısı da bir miktar ülkemize ulaştı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarındaki incelemeler sürüyor. Bu incelemelerin olumlu sonuçlanması halinde bu aşı da devreye girebilir.

4- İKİ DOZ SİNOVAC AŞISI OLANLAR ÜÇÜNCÜ DOZUNU BİONTECH OLABİLİRLER Mİ?

İki doz Sinovac olanlar BioNTech de Sinovac da olabilirler. Her iki aşı da şu an için bireysel tıbbi durumlara ve tercihlere bırakılmıştır. İkisi de uygulanabilir.

5- ALERJİSİ OLANLARIN BİONTECH OLMALARINDA SAKINCA VAR MI?

Alerji öyküsü olanların aşıyı hastaneler gibi sağlık kuruluşunda uygulatarak, aşıdan sonra en az 30 dakika beklemesi yararlı olacaktır. Alerjilerini takip eden hekimlerle de iletişime geçerek, onların fikirlerini alabilirler.

İKİ DOZ SINOVAC OLANLAR 3’ÜNCÜ DOZDA İSTEDİĞİ AŞIYI OLABİLİR

Prof. Dr. Sema Kultufan Turan:

“50 yaş ve üstü ilk aşıladığımız grup. Sinovac ile aşılanan bu kişiler rapel yani hatırlatma aşılarını 3-6 ay içinde istedikleri zaman olabilirler. İki doz BioNTech olanlara hatırlatma aşısının ne zaman yapılacağı konusu henüz netlik kazanmadı. Bu sebeple iki doz aşısını olanlar için hatırlatıcı dozun ne zaman yapılacağına, çalışmalar sonrasında karar verilecek. Ülkemize bir miktar Sputnik aşısı ulaştı. Önümüzdeki günlerde bu aşı da devreye girebilir. İki doz Sinovac aşısı olanlara BioNTech de önerebiliriz, isteyen Sinovac da olabilir. Sputnik devreye girdikten sonra bu aşıyı da olabilir. Vatandaşlar istedikleri aşıyı olmalı. Ancak aşı olduktan sonra özellikle alerjisi olan kişilerin sağlık kuruluşunda mutlaka yarım saat beklemelerini öneriyorum.”