Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

ÜÇÜNCÜ DOZ BIONTECH AŞISI GEREKLİ Mİ?

Meclis’te basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üçüncü doz BioNTech aşısıyla ilgili sorulara, "Yarın Bilim Kurulu'nun gündem konusu olacak" yanıtını verdi ve "Orada ne zaman, kimlerden başlayarak yapılması gerektiği tartışılır. Bilim Kurulu'ndan sonra açıklamayı yapmış oluruz." dedi.



