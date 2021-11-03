Türkiye Üçüncü doz BioNTech aşısı yapılacak mı? Gözler Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında

Üçüncü doz BioNTech aşısı yapılacak mı? Gözler Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında

Türkiye

Üçüncü doz BioNTech aşısı yapılacak mı? Gözler Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca üçüncü doz BioNTech aşısıyla ilgili sorulara, 'Yarın Bilim Kurulu'nun gündem konusu olacak' yanıtını vermişti. Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanıyor.

03 Kasım 2021, Çarşamba 09:15 Son Güncelleme:
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Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

ÜÇÜNCÜ DOZ BIONTECH AŞISI GEREKLİ Mİ?

Meclis’te basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üçüncü doz BioNTech aşısıyla ilgili sorulara, "Yarın Bilim Kurulu'nun gündem konusu olacak" yanıtını verdi ve "Orada ne zaman, kimlerden başlayarak yapılması gerektiği tartışılır. Bilim Kurulu'ndan sonra açıklamayı yapmış oluruz." dedi.


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