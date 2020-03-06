Üçüncü el içicilik, pasif içicilik kadar zararlı olabilir

Pasif içiciliğin de neredeyse aktif olarak sigara içmek kadar zararlı olduğu, artık herkesçe biliniyor. Pasif içicilik kadar gündeme gelmeyen, ancak ondan daha çarpıcı sonuçları olabilecek bir içicilik türü daha var. Sigara içilen ortamın duvarlarına, eşyaların yüzeylerine, kıyafetlere, yatak ve halılara sinen duman, daha sonra odanın kül tablası gibi kokmasına neden oluyor. Etkileri bununla sınırlı değil. Sigara dumanı daha sonra yüzey tarafından emiliyor, tekrar havaya karışıyor ve kimyasal değişikliğe uğruyor. ABD'deki Yale Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, sigara dumanı, içen kişinin vücuduna ve kıyafetlerine tutunabilir. Araştırma, sigara içen kişinin vücuduna ve kıyafetlerine dumanla tutunan zehirli kimyasalların daha sonra atmosfere salınabileceği ve hiç sigara içilmemiş bir ortama bile zarar verebileceğini savunuyor.

1-10 sigara kadar zarar veriyor

Araştırmaya göre, bir sigara dahi içilmiş olmasının imkansız olduğu bir sinema salonunda, sigara içen birinin kıyafetlerine sinmiş duman nedeniyle, film sonunda 1-10 tane sigara içmiş kadar zarar görülebilir. Araştırmanın, sigaradaki nikotin ve diğer zehirli kimyasalların, insanların kıyafetleri ve bedenleri aracılığıyla taşınabileceğini gösteren ilk çalışma olması açısından önemli olduğu belirtiliyor. Gelişmiş ülkelerde sigara tüketiminin son yıllarda büyük oranda düşmesine rağmen, Dünya Sağlık Örgütü, dünya üzerinde 1 milyarı aşkın kişinin aktif olarak sigara içtiğini bildiriyor.

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