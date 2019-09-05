Uçuruma düşmekten ağaç kurtardı

Edinilen bilgiye göre, Tokat-Sivas karayolunun 25’inci kilometresinde bulunan Kızıliniş mevkisinde Tokat istikametine seyreden C.Ç.(35) idaresindeki 58 AK 039 plakalı kamyonet bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan ve virajı alamayarak şarampole uçan kuru gıda yüklü kamyonet ağaca çarparak durabildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazanın diğer şoförler tarafından polise bildirilmesiyle birlikte şoförün sıkışma ihtimaline karşı kaza yerine AFAD ve İtfaiye ekipleri de yönlendirildi.

Araçtan çıkarılan C.Ç. 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin kaza ile ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

TOKAT (İHA)