Filmleri aratmadı! Uçurumdan düşen kadın ağaca takıldı

Sevgililer Günü'nde Nevada'da kaybolan 64 yaşındaki Gayle Stewart, iki saat sonra oğlunun arkadaşlarından biri tarafından bulundu. Oğlunun arkadaşı kadını bir uçurumun yakınındaki engebeli arazide 122 metre yükseklikteki bir ağaca tutunmuş halde bulundu. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, olay yerine kısa sürede pek çok ekip sevk edildi ve filmleri aratmayan bir kurtarma operasyonu başladı. Aynı habere göre, kadın bulunmasından tam 12 saat sonra, saat 22:00'de kurtarıldı.

MUCİZE!

Kurtarma çalışmasına imza atan ekip yaşanılanları 'mucize' olarak tanımlarken olay kısa sürede viral oldu.

Reno İtfaiye Departmanı bölüm şefi Seth Williams ülke basınına yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Oğlu annesini aramaya başlamış ve bazı arkadaşlarından da yardım istemiş. Arkadaşları kayıp kadını bulma umudu ile uçuruma gitmişler. Bize son sözünün 'yardım edin' olduğun söylediler. Daha sonra konuşacak gücü bile kalmamış.

30 KİŞİLİK KURTARMA EKİBİ

Yaklaşık 30 kişilik bir kurtarma ekibi, Stewart'ı kurtardıktan sonra onu bölgede hazır bekleyen ambulansa taşıdı. Hayati tehlikesi bulunmayan kadının hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtiliyor.

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