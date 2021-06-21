Türkiye Uçurumdan yuvarlanan araçta kaldı, 1 gün boyunca kimse fark etmedi

Uçurumdan yuvarlanan araçta kaldı, 1 gün boyunca kimse fark etmedi

Türkiye

Uçurumdan yuvarlanan araçta kaldı, 1 gün boyunca kimse fark etmedi

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde Dilara Köseoğlu’nun kullandığı araç cumartesi akşamı 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Otomobilden çıkamayan Köseoğlu'nu pazar günü araziye giden çiftçi buldu.

21 Haziran 2021, Pazartesi 13:32 Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine gezmeye giden Dilara Köseoğlu’nun (22) kullandığı otomobil, cumartesi akşamı 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Ters dönen otomobilden çıkamayan Köseoğlu, pazar günü öğle saatlerinde arazisine giden çiftçinin görerek haber vermesi üzerine itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Halfeti ilçesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Halfeti’ye gezmeye giden Dilara Köseoğlu’nun kullandığı 63 ACR 618 plakalı otomobil, cumartesi günü akşam saatlerinde ilçe girişinde bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı ve takla atarak uçuruma yuvarlandı. Köseoğlu, ters dönen otomobilinde sıkıştı.

Saatlerce kurtarılmayı bekleyen Dilara Köseoğlu’nun otomobilini pazar günü öğle saatlerinde bölgedeki bir çiftçi, traktörle arazisine giderken fark etti. Otomobilin yanına giden ve yaralı sürücüyü fark eden çiftçi, telefonla durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbarla gelen itfaiye ekibinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Köseoğlu, ambulansla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.


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