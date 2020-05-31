Uçuşlarda kurallara uymayan yolculara uygulanacak cezalar

DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin sosyal medya hesabı üzerinden havalimanlarında alınan önlemleri paylaşarak ve merak edilen soruları da yanıtladı. Yolcuğun daha güvenli geçmesi için sosyal mesafe uygulamaları, el dezenfektanları, hijyen, dezenfeksiyon gibi tedbir alındığını ifade eden Keskin twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Yolcuların kurallara eksiksiz uyması gerektiğinin altını çizen Keskin, Kendinizin, ailenizin, diğer yolcularımızın ve sektör çalışanlarının sağlığının korunması için bu tedbir ve kurallara eksiksiz uyulması gerekmektedir.

Check-in sırasında, güvenlik kontrolü ve yolcu yoğunluğunun yaşanabileceği diğer alanlarda minimum mesafelere uyulması amacıyla semin işaretleri kullanılmıştır. Yolcuların ve çalışanların doğrudan temasta olduğu yerlere ihtiyaç bulunması halinde pleksiglas paneller de kurulmuştur. Sıralarda yığılma oluşmasını önlemek için tüm yolcularımız mümkünse online check-in yapmaları önerilmektedir. Alınan tedbir ve kurallara uyulmaması halinde sağlığınızı tehlikeye girebileceği gibi uçuşunuzun iptal edilmesi dahil olmak üzere yaptırımlar ile karşılaşabilirsiniz dedi.

HES kodu şart

Yurt içi uçuşlarda HES (Hayat Eve Sığar) kodunun zorunluluğu olduğu olduğunun altını çizen DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, HES (Hayat Eve Sığar) kodu, yurt içinde güvenle seyahat için TC.Sağlık Bakanlığı önlemleri kapsamında zorunlu hale getirilen yeni bir uygulamadır. T.C Sağlık Bakanlığı servisleri üzerinden belirli aralıklarla sorgulanarak seyahatinize engel olup olmadığının kontrol edileceği uygulama üzerinden oluşturulacak kodların bilet satış alımı ile uçuşa kayıt (check-in ) sırasında havayolu kuruluşları ile paylaşılması gerekmektedir. Her aile için ayrı ayrı HES kodu alınmalıdır. Ancak 0-2 yaş aralığında olan aile üyeleri için HES Kodu alma zorunluluğu bulunmamaktadır. HES kodu belirli bir süreliğine geçerlidir. HES kodunuzun geçerlilik süresinin seyahat tarihlerinizi kapsadığından emin olmanız gerekmektedir. HES kodu yurt dışı uçuşlarda zorunlu olmamakla beraber bu konuda T.C Sağlık Bakanlığı ve hava yolu kuruluşlarının bilgilendirmelerinin dikkate alınması önerilir dedi.

Karantina uygulaması olacak mı?

Yolcuların merak ettikleri sorulardan biri olan "Uçuşlardan sonra karantina uygulaması olacak mı?" sorusuna ilişkin olarak Keskin tarafından yapılan paylaşımda " İç hat veya dış hat uçuşlarından sonra semptom göstermeniz durumunda karantina süreciniz bulunmamakla beraber uçuştan sonraki 14 gün boyunca kendinizi gözlemlemeniz ve semptom göstermeniz halinde ilgili sağlık otoritelerine başvurulması gerektiği" belirtildi.

Havalimanında maske zorunluluğu

Havalimanlarına özel toplu taşma araçlarıyla gelecek olan yolcuların maske kullanması gerektiğini ifade eden Genel Müdür Hüseyin Keskin, maskesiz yolcuların havalimanı tesislerine ve uçağa kabul edilmeyeceğini söyledi. Bu kurallara uymayan yolcuların uçuştan men edileceğini ifade ederek, Kullandığınız maskeye ilaveten çantanızda uçuş sürenize bağlı yedek maskeler bulundurulması ve maskelerin nemlendikçe değiştirilmesi önerilmektedir. Havalimanlarında ve uçuşlarda yolcunun eldiven kullanma zorunluluğu bulunmamakla birlikte eldiven kullanımı önerilmektedir. dedi.

İlgili Haberler Düğün salonları için ilginç öneri: Hakem atansın



