Türkiye Uçuşlarda seyahat izin belgesi gerekli mi? İGA'dan son dakika seyahat izin belgesi açıklaması

Uçuşlarda seyahat izin belgesi gerekli mi? İGA'dan son dakika seyahat izin belgesi açıklaması

Türkiye

Uçuşlarda seyahat izin belgesi gerekli mi? İGA'dan son dakika seyahat izin belgesi açıklaması

İGA, kademeli normalleşmede yolcuların seyahat izin belgesi olmadan uçuş yapabileceğini duyurdu.

17 Mayıs 2021, Pazartesi 00:15 Son Güncelleme:
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İstanbul Havalimanı İşletmesi (İGA), kademeli normalleşme tedbirleri kapsamında, 17 Mayıs-1 Haziran’da uygulanacak kısıtlamaların geçerli olduğu saatlerde, yolcuların seyahat izin belgesine ihtiyaç duymadan biletlerini ibraz ederek, uçuş yapabileceklerini bildirdi.

İGA’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Değerli yolcularımız, 1 Haziran 2021’e kadar uygulanacak kademeli normalleşme sürecinde, uçuş bilgilerinizi (bilet, mobil bilet, rezervasyon kodu vb.) ibraz ederek, ayrıca seyahat izin belgesine gerek olmadan seyahatinizi kısıtlamasız gerçekleştirebilirsiniz."

İSTANBUL (AA)

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