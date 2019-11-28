Uçuşları durdurdu biletleri iade ediyor

Şirketin yaptığı duyuruda, “Bu süreçte uçuşu gerçekleştirilemeyen yolcularımızın satın aldıkları biletlerle ilgili 15 Aralık 2019 tarihine kadar gerekli tespitler yapılacak. İade ve değişiklik talepleri ile ilgili uygulanacak işlemler, 16 Aralık’ta web sitemizde duyurulacak. Web sitemizden ve diğer satış kanallarımızdan bilet satış işlemleri 16 Aralık’a kadar kapalı tutulacak” ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık takipte

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı: “Atlas Global Havayolları, 21 Aralık 2019 tarihine kadar tarifeli uçuşlarını durdurduğunu açıklamıştır. Firma, söz konusu dönem içinde uçuşunu yapamayan yolcularla ilgili bilgileri 15 Aralık 2019 tarihine kadar tespit ederek, söz konusu süreç nedeniyle oluşabilecek mağduriyetleri gidereceğini bildirmiştir. Atlas Global Havayolları’nın belirttiği süre içerisinde bilet alan yolcuların mağduriyetlerini giderip gidermediği, Bakanlığımızca yakından takip edilecektir.”