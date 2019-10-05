Ucuz balık yemeğe devam edebilmek için denizleri korumalıyız

30 LİRADAN BAŞLADI

1 Eylül’de ‘vira bismillah’ diyerek teknelerini denize süren balıkçılar için sezon pek iç açıcı başlamadı. Bu yıl hamsi, istavrit ve lüferin bol olmasını bekleyen balıkçılar, bekleneni yakalayamadı. Bu durum balık fiyatlarına da yansıdı. Hamsinin fiyatı 25-30 liradan başladı. Balıkçılar ‘argana’ adı verilen deniz salyangozu avcılığına yöneldi.

MASAYA YATIRILMALI

Deniz suyunun soğumasıyla balık miktarının artabileceğini söyleyen Kocaman Balıkçılık Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kocaman, denizlerinkorunması gerektiğini belirterek, “Denizlerimizden yılda 380-400 bin ton hamsi çıkarken bu rakam 90 bin tonların altına geriledi. Artık iklim değişikliği, deniz kirliliği, deniz trafiği, av gereçleri, avlanma metodları, hamsi kotası, tekne boyları ve balıkçıların eğitimi gibi birçok konunun masaya yatırılması gerekiyor” dedi.

Türkiye’de en çok tüketilen balık hamsi. Türkiye’de kişi başı balık tüketimi ise yılda 6-8 kilo.