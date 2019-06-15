Ucuz konut tam gaz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 250 bin sosyal konut hamlesinin ilk ayağı olan 67 ildeki 50 bin ucuz TOKİ konutu için başvurular mart ayında başlamış, nisan ayında son bulmuştu. İstanbul’daki 5 projedeki 6 bin 300 konuta 300 binin üzerinde başvuru yapılmıştı. Yani 47.6 katlık bir talep oluşmuştu. Kura çekimi ise 26 Haziran’da başlıyor.

2020’DA BAŞLAYACAK

İstanbul’da oluşan bu talebe dikkat çeken Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, yeni konutların müjdesini verdi. Bulut, 2020 yılında İstanbul özelinde 10 bini aşan sayıda yeni sosyal konutun hayata geçirileceğini söyledi. TOKİ, İstanbul’da yapılacak yeni sosyal konutlar için elindeki mevcut arsa stoklarını da kullanacak.

ANADOLU YAKASINDA...

10 bin yeni sosyal konut için İstanbul’un Anadolu yakasında da daha fazla yer almak istediklerine dikkat çeken Ömer Bulut, bu aşamada Sancaktepe’nin de yeni sosyal konut alanı olacağını söyledi. Başkan Bulut, “Pendik, Başakşehir, Hoşdere, Ayazma gibi bölgelerde arazilerimiz var. Yine Anadolu yakasında Tuzla’da ek bölgeler var. Sancaktepe’de arazi geliştirme çalışmalarımız sürüyor” dedi.

49 MİLLET BAHÇESİNİN PROJESİ BİTMEK ÜZERE

Türkiye genelinde 65 millet bahçesi projesi olduğunu hatırlatan Bulut, 13’ünün inşaatının devam ettiği, birinin ihale aşamasında olduğu, 49 millet bahçesinin de projelendirmelerinin tamamlanmak üzere olduğu bilgisini verdi. AFAD-Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile görüşme halinde olduklarını belirten Ömer Bulut, olası doğal afet durumunda Millet Bahçeleri’nin toplanma alanı olarak kullanılabileceğini söyledi. Bulut ayrıca, düzenlenecek altyapı ile afet durumunda bölgelerin olası prefabrik kurulumu için de hazır olacağını ifade etti.

16 MİLYARLIK KAYNAK

TOKİ’nin herhangi bir kâr amacı gütmeden hayata geçirdiği yapılarla bir taraftan vatandaşın barınma ihtiyacını en iyi şekilde karşılamaya çalıştığını belirten Ömer Bulut, diğer taraftan ekonomiye ve istihdama çok yüksek oranda katkı sunduğunu söyledi. Bulut, bu yıl tüm projeler için 16 milyar liralık kaynak oluşturduklarını ve yılın ilk 5 ayında 5 milyar lirasını hayata geçirdiklerini kaydetti.

DÖNÜŞÜMDE RIZA ŞARTI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın her yıl 300 bin kentsel dönüşüm konutunu bakanlık marifetiyle hayata geçirme hedefini hatırlatan Ömer Bulut, bu konutların 30 ila 40 bininin TOKi tarafından yapılacağını dile getirdi. Bulut, “Bakanlık kentsel dönüşüm strateji planı hazırladı. Bu plana uygun 2019 yılı için 32 bin konutluk bir kentsel dönüşüm projesi hedefledik. Bu projeleri de yavaş yavaş tamamlamak üzereyiz. İstanbul’da da 2019 yılı için ilk etapta yaklaşık 14 bin konut projemiz söz konusu. Bunun da 2 binini ihale etmiş bulunuyoruz. Vatandaşın rızası olmayan hiçbir dönüşüme başlamayacağız” dedi.