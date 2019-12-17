Ucuz konuta hücum

Türkiye’nin 81 ilinden 17 bin 506 vatandaş Ziraat şubelerine giderek başvuru yaptı. Geçtiğimiz mart ayında açıklanan 50 bin sosyal konut hamlesinin ilk gününde 6 bin 483, toplamda ise 636 bin 787 başvuru alınmıştı. Bu ucuz konut kampanyasına gelen talep ilk günden yaklaşık üçe katlanmış oldu. 100 bin konuta 1 milyondan fazla başvuru bekleniyor.

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En çok İstanbul'a

Sosyal konuta en büyük talep İstanbul’dan geldi. Başakşehir’e 2 bin 758, Tuzla’ya 2 bin 69, Arnavutköy’e 1.560 başvuru yapıldı. İstanbul’u 994 başvuru ile Aksaray Güzelyurt ve 556 başvuru ile Kayseri Melikgazi projeleri takip etti. Öte yandan dün projelerin inşa edileceği ilçeler de belli oldu. Buna göre, 81 ilde Edirne’den Ardahan’a 234 projede 100 bin konut hayata geçirilecek.

MELTEM KARA SÖYLEYENOĞLU