Ucuz konutta fırsatı kaçırma! Son 9 gün

Hükümetin dar gelirliler için hayata geçirdiği 100 bin konut kampanyası tam gaz devam ediyor. Başvuruların 15 Ocak’ta sona ereceği konutlar için dün itibarıyla Ziraat Bankası şubelerine gidip başvuru yapanların sayısı 744 bini aştı. e-Devlet üzerinden yapılan başvurularla sayının 1 milyonu aştığı ifade ediliyor. 100 bin konuta dönem sonunda 1.5 milyon başvuru bekleniyor.

Başvuru ücreti

Başvuru ücreti 2+1 konutlar için 500 TL, 3+1 konutlar için 1000 lira olacak. 2+1 ve 3+1 tipinde inşa edilecek konutların büyüklükleri 75 ile 100 metrekare arasında değişecek. Yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeli ödeme planı oluşturulan 2+1 dairelerin fiyatı 140 bin ila 180 bin lira arasında, 3+1 dairelerin fiyatı 160 bin lira ile 210 bin lira arasında değişecek.

894 lira taksit

75 metrekare ve 140 bin lira fiyatlı 2+1 daire için yüzde 10’a denk gelen 14 bin TL peşinat veren vatandaş, yüzde 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 894 lira taksitle ev sahibi olacak. 100 metrekare ve 160 bin lira fiyatlı 3+1 daire için yüzde 10’a denk gelen 16 bin lirayı peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 1022 lira taksit ödeyecek.

e-Devlet'ten nasıl başvuru yapılır?

❱❱Başvuru sahibi, e-Devlet üzerinden 'Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’ hizmetleri arasında yer alan ‘Konut İşyeri Başvuru’ hizmeti ile başvuru yapabiliyor.

❱❱e-Devlet üzerinden yapılan başvurular, TOKİ tarafından değerlendirilecek ve başvuruya engel bir durum yoksa ödeme süreci başlatılacak.

❱❱Başvuru durumu e-Devlet başvuru listesi ekranından takip edilebiliyor.

❱❱Başvuru sahibinin Ziraat Bankası’nda hesabı varsa otomatik olarak konut tipine göre 500 TL veya 1000 TL tahsil edilecek.

❱❱Hesabı yoksa, banka şubesinde başvuru sahibi adına bir hesap açılacak ve başvuru ücreti oradan tahsil edilecek.

❱❱Hesapta başvuruyu takip eden ilk iş günü mesai saati sonuna kadar yeterli miktarda bakiye bulunmaması durumunda başvuru geçersiz sayılacak.

❱❱Başvuru sahibinin hak sahibi olmaması halinde başvuru bedeli söz konusu hesaba iade edilecek.

İşte şartlar

❱❱Proje il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olmak veya proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak.

❱❱Kendisi, eşi ve velayetleri altındaki çocukları üzerine tapuda kayıtlı bağımsız konut olmayacak ve daha önce TOKİ’den konut satın alınmamış olacak.

❱❱Aylık hane halkı geliri, İstanbul için en fazla net 6 bin TL, diğer iller için en fazla net 5 bin 500 lira olacak.

❱❱Bir hane halkı adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecek.

❱❱Başvuru sahibi 25 yaşını tamamlamış olmalı.

❱❱Vefat eden emeklinin emekli olmayan eşi de başvuru yapabilir.

MELTEM KARA SÖYLEYENOĞLU