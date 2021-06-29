Bunun üzerine hem işverenin normalleşmeye geçişini kolaylaştırmak hem de istihdamı korumak için devreye alınan yeni teşvik, 1 Temmuz’dan itibaren başlıyor. Bu sayede 100 bin yeni istihdam yaratılacak.

KGF KEFALETİYLE DESTEK

Mikro ve küçük işletmelerin likidite ihtiyacını ucuz krediyle sağlamak amacıyla ilave istihdam koşullu finansman desteği düzenlemesi, 25 Mayıs 2021’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Teşvik, 2021 yılı Mart ayında 50’nin altında işçi çalıştıran işverenlere yönelik. Bu küçük işletmeler, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle kamu bankalarından kredi kullanabilecek.

EN FAZLA 5 KİŞİ İÇİN

İşveren son bir yıldaki çalışan sayısına ilave olarak 1 Temmuz 2021-30 Haziran 2022 tarihleri arasında işe alacağı işçi için teşvikten faydalanacak. Teşvik en fazla 5 yeni işçi için geçerli. Bu işçilere yönelik asgari ücret üzerinden yatırılan primlerin işçi ve işveren payları, işverenin 30 Haziran 2022’ye kadar kullanacağı kredi faiz veya kâr payı bakiyesinden düşülebilecek.

1 YILLIK KAZANÇ 80 BİN 493 LİRA

Teşvik, 12 ay süreyle uygulanacak. Teşvikten yararlanacak işveren, teşvik kapsamındaki her bir işçi için aylık 1.341 lira, yıllık ise 16 bin 98 lira alabilecek. 5 kişi için 1 yılda sağlanacak fayda ise 80 bin 493 liraya ulaşacak. İşveren ilave istihdam ettiği işçi başına 100 bin liraya kadar, 5 ek işçi için ise toplam 500 bin liraya kadar kredi kullanabilecek.