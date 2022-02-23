Kredi Garanti Fonu destek paketleri için başvurular başladı. Destekler; ‘yatırım için 25 milyar lira’, ‘ihracata da 25 milyar lira’ ve ‘işletme harcamalarına 10 milyar lira’ olmak üzere üç bölümde sağlanıyor. Kredinin amacı dışında kullanılmaması için sıkı denetim var. Kimler ne zamana kadar başvurabilir? Vade ve kredi limitleri nedir? İşte işletmelere nefes aldıracak paketin ayrıntıları...

YATIRIMCIYA 100 MİLYON LİRA

KGF’den yapılan yazılı açıklamaya göre, yatırım yapmayı planlayan şirketler, Yatırım Destek Paketi’nden iki yıl geri ödemesiz, 120 aya (10 yıl) kadar vade ile yararlanabilecek. Pakette kredi üst limiti küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) için 35 milyon lirayı bulurken, büyük işletmeler de 100 milyon liraya kadar olacak. Kadın girişimci KOBİ’ler yüzde 90, diğer KOBİ’ler yüzde 85, KOBİ dışı işletmeler ise yüzde 80 düzeyindeki kefalet oranlarından faydalanabilecek. Faiz oranları; 0-24 ay değişken (TL referans+yüzde 1), 24 ay üzeri değişken (TL referans+yüzde 2). Başvuru için son tarih 31 Aralık 2023

İHRACAT POTANSİYELİ OLANA DA KREDİ VAR

İhracatçı veya döviz kazandırıcı sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’ler ile ihracat potansiyeli taşıyan KOBİ’lere yönelik İhracat Destek Paketi’nde de işletmeler, en fazla 6 ay ödemesiz dönem dahil, azami 24 ay (2 yıl) vade ile kredi kullanabilecek. Üst limit 25 milyon lira olarak belirlendi. Mevcut durumda ihracatı olan firmalar yüzde 90, potansiyel ihracatçı firmalar da yüzde 85 kefaletten yararlanabilecek. Faiz oranı değişken (TL referans+yüzde 1) olacak. 31 Aralık 2022 tarihine kadar başvurulabilir.

HANGİ BANKALAR YER ALIYOR?

Akbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Denizbank, Garanti BBVA, Halk Bankası, ING Bank, İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, QNB Finansbank, Şekerbank, Türk Ekonomi Bankası, Emlak Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Türkiye İhracat Kredi Bankası, VakıfBank, Vakıf Katılım Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası.

İŞLETME HARCAMALARI KONUSU

Şirketlerin işletme sermayesi ihtiyaçları da İşletme Harcamaları Destek Paketi ile karşılanabilecek. KOBİ’ler azami 5 milyon lira, KOBİ dışı işletmeler ise azami 20 milyon lira tutarında krediden faydalanabilecek. Ticari kredi kartları ve debit/banka kartına bağlı kredili mevduat hesabı üzerinden kullandırılacak kredinin kefalet oranları KOBİ’ler için yüzde 80, KOBİ dışı işletmeler için ise yüzde 75 olarak belirlendi. 6 ay geri ödemesiz olacak ve 24 ay vade sağlanacak. Faiz oranı değişken (TL referans+yüzde 2) olacak. Başvuru 31 Aralık 2023 tarihine kadar yapılabilir.