Olay, 22 Eylül günü Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Geçirdiği trafik kazası yüzünden yüzde 47 engelli raporu olan Hakan Susam, nişanlısı Esra Toprak ile bir alışveriş merkezinde satılan indirimli perdeyi aldıktan sonra parasını ödemek istedi. Kasanın yoğun olması üzerine bir süre bekleyen Susam'ın ayırdığı perdeyi, polis memuru A.K. almak istedi. Perdeyi kendisinin aldığını söyleyen Susam, sıra olduğu için beklediğini dile getirdi. Önce Susam'ın elinden perdeyi almaya çalışan A.K., daha sonra dövmeye başladı. Susam ise otomobilinden aldığı testereyle kendini savunmaya çalıştı.

"BEKLEYİN DEDİ, ATEŞ EDEREK GELDİ"

Hakan Susam, olayların devamını şöyle aktardı: "Polis olduğunu sonradan öğrendiğim kişi, 'Bekleyin şimdi geliyorum' diye ayrıldı. Kısa süre geçmeden ateş ederek geriye geldi. Üstelik bize doğru hedef gözeterek ateş etti. Evimiz yakın olduğu için herkes yanıma koştu. Ancak polis memuru A.K, bacağıma doğru namluyu çevirip ateş etti." Olay sonrası çok baskı gördüğünü söyleyen Susam, "Beni şikayetimden vazgeçirmeye çalıştılar. İfademi değiştirmeye çalıştılar. Kendisinden sonuna kadar davacıyım. Bir perde yüzünden bunlar yapılır mı? Üstelik ben yüzde 47 ortopedi engelliyim" dedi.

Oğlunun başına gelenler yüzünden zor günler geçirdiklerini söyleyen Süveyda Susam ise "Ben çocuklarıma askere, polise saygıyı, bir şey olunca onlara sığınmalarını öğrettim. Artık nasıl güveneceğiz" dedi.

Diğer yandan, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olay anına ilişkin görüntü delil dosyasına konuldu. Kayıtlarda, tarafların tartışması, polis memuru A.K'nin Hakan Susam'ı dövmesi, yerde sürüklemesi, ateş etme anı, yakınlarının sakinleştirmeye çalışması ve yaralıya vatandaşların yardım etme görüntüleri yer alıyor.

DHA