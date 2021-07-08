Posta gazetesi yazarı Özlem Denizmen Kurban Bayramı tatili öncesi çok sayıda kişinin merak ettiği o soruya yanıt aradı. Ucuza tatil nasıl yapılır? Ucuz tatil yapmanın yolları neler? İşte ucuz tatil için çok önemli ipuçları:

Tatil denince akla illa pahalı oteller, restoranlar gelir. Halbuki seçenekler çok. Çadır, karavan, bungalov, pansiyon…

Siz de bütçenize uygun hale getirebilirsiniz. Pandeminin bitmesiyle turizmde yeni trendler ortaya çıkacak. Özellikle çadır ve karavan epey revaçta.

Tatil herkesin hakkı. Bir ihtiyaç. Gereksiz harcamaları kesip, harika ve hesaplı yapmak mümkün. Peki tatili yeni nesil anlayışlarla nasıl ucuza getireceğiz? İşte formül.

NE KADAR HARCIYORUZ?

Türkiye’de aile başına tatil harcaması dünya ortalamasının altında, yüzde 20-30 civarında (Çinliler yıllık gelirlerinin yarısını tatile harcıyor). Bu hesaba haftasonu yapılan etkinlikler dahil. ‘Para mı var harcayalım?’ diyeceksiniz ama gereksiz şeylere giden o kadar para var ki oralardan artırabiliriz.

CEVABI SİZDE!

Tatil bütçesi yıllık gelirin ne kadarı olmalı? Bunun cevabı sizde. Kaç çocuğunuz var, sağlık durumunuz nasıl? Çadırı kapıp bir hafta kaçabilir misiniz?

ERKEN REZERVASYON

Kasım-aralık aylarında tur operatörleri konaklamada yüzde 40’a varan indirimler yapıyor. Tatil organizasyonu yapmak için geç mi kaldınız? Erken rezervasyon fırsatı kaçtı tabii ama hâlâ otellerde uygunluk var. Bayram yaklaşıyor, tatile gidecekseniz elinizi çabuk tutun.

KARAVAN

Olimpos, Gökova, Kabak Koyu Türkiye’nin en popüler kamp alanlarından. Yıldızların altında uyuyup dalgaların sesine uyanmak istiyorsanız tam size göre. Günlük karavan kirası 350-700 TL aralığında. Karavan kiralamadan önce kişi, yatak sayısı, büyüklüğü, ehliyet vs. ile ilgili detayları kontrol edin. Elektrik, plaj, güvenlik gibi beklentileriniz varsa karavan kamp alanlarını tercih edin.

% 30

Araştırmalara göre, beş yıl boyunca hiç tatil yapmamış bir kişinin kalp krizi geçirme riski, en az bir hafta tatil yapan kişiye göre yüzde 30 daha fazla.

SOSYAL MEDYA

‘Sosyal medyada göstermek için’ tatil mi? Tatiller başkalarına ne kadar ne gösterebiliriz yarışı değildir, sizin rahatlamanız rutinden kopmanız ve kendiniz için zaman ayırmanızdır. Halbuki birçoğumuz sürekli kime ne göstereceğiz derdindeyiz kabul edelim.

2022 İÇİN GEÇ KALMAYIN

Ben erken rezervasyon fırsatından yararlanmayı seviyorum ama bana en çok gelen soru ‘‘Ne zaman tatile çıkacağımız belli değil nasıl plan yapalım?’’ Çoğu kişi haziran-eylül ayları arasında tatil yapıyor, işyerinizde konuşun kendinize bir tarih belirleyin. En geç kasım ayına kadar tatil planınızı hazırlayın.

YA GİDEMEZSEK

Hayat bu, aksilik oldu tatile gidemediniz. Bu durumda, seyahat acentalarının, e-ticaret sitelerinin belli kurallarla iptal hakları var. Bazı tur operatörleri üç güne kadar, sebep göstermeksizin ücretsiz iptal hakkı sağlıyor.

YENİ KÜLTÜR

Pandeminin bitmesiyle turizmde yeni trendler çıkmaya devam edecek. İğneada ve Bozcaada gibi yerlerde otellerin olanakları iyileşiyor. Kamp otelleri çoğaldı. Yürüyüş yapabileceğiniz, kendinizle baş başa kalabileceğiniz seçenekler çoğaldı. Farklılıklar iyi gelecek, değerlendirin.

ÇADIR SEÇENEĞİ

Takipçilerimden Mustafa Ufuk Doruk ve ailesi, geçen sene iki çocukla birlikte Kocaeli, Kumcağız’da iki gün çadır tatili yapmış. Ulaşım 200 TL, çadır kiralama 240 TL, yeme içmeyle toplam 600 TL tutmuş. Bu sene de çadır tatili yapacaklar. Hem uygun fiyatlı hem de çocuklar için doğayla iç içe, farklı bir macera. DENEYİM: Geçen sene biz de ailece Çanakkale’de çadırda kaldık ve oldukça ucuzdu. Doğada olmak, kamp ortamını çocuklarla deneyimlemek de ruhumuza iyi geldi.

SALI UÇUN

Uçak biletini daha ucuza nasıl getiririm diyorsanız işte tavsiyelerim:

Araştırmalara göre salı günü uçuşlar daha ucuz.

En ucuz uçak biletini bulmak için firmaları karşılaştıran siteler var. Örnek: www.momondo.com.tr, www.skyscanner.com.tr

Bankaların dönemsel kampanyaları, puan avantajları var. Ucuz uçak bileti bulmak için bankanızın internet sayfasını günde bir kez kontrol edin.

ALIŞKANLIK

Uçak, otel rezervasyonlarını çok önceden yapıp seyahat sigortası yaptırırsanız ucuza geliyor. Ben Haziran 2022 tatilimi şimdiden organize ettim.