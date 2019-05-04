Ucuz TOKİ konutunda kura zamanı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca (TOKİ), 67 ilde 140 projeyle hayata geçirilen 50 bin yeni sosyal konutun kura günleri belli oldu. Konutlar için 6 Mart-19 Nisan arasında talepler toplanmıştı. Projeye 637 bin kişi başvurmuştu. İlk olarak 80 proje için belirlenen takvime göre; hak sahiplerini belirleme kuraları pazartesi günü yani 6 Mayıs’ta Ankara’dan başlayacak.

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Ayrıca konut almaya hak kazananlar için belirlenecek kura takvimiyle de yaşayacakları daireler belirlenecek. TOKİ her ilde ayrı ayrı kura çekilişi gerçekleştirecek. Bütün konutların kura tarihlerine TOKİ’nin internet sitesi ‘www.toki.gov.tr’den ulaşılabilecek. Kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşların yatırdığı başvuru bedelleri iade edilecek.