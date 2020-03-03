Ekonomi Ucuz TOKİ konutunda mart takvimi

Ucuz TOKİ konutunda mart takvimi

Ekonomi

Ucuz TOKİ konutunda mart takvimi

Dar gelirli vatandaşlara yönelik yürütülen ‘100 Bin Sosyal Konut Projesi’ne 1 milyon 211 bin 518 kişi başvuruda bulunmuştu.

03 Mart 2020, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Ev hayallerine bir an önce kavuşmak isteyenler büyük bir heyecanla kura çekimini bekliyor. Şubatta başlayan kura çekilişleri illere göre farklılık gösteriyor ve 30 Haziran’a kadar devam edecek. Kurada ev çıkıp çıkmadığı “talep.toki.gov. tr” üzerinden il ve proje seçilerek takip edilebilir. Hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini (500 TL ve 1.000 TL), kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın şubelerinden geri alabilecek. Ev çıkanlar, TOKİ’nin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde bankada (şubeler daha sonra ilan edilecektir) ‘Gayrimenkul Satış Sözleşmesi’ ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştirecek. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibarıyla başlayacak.

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