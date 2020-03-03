Ucuz TOKİ konutunda mart takvimi

Ev hayallerine bir an önce kavuşmak isteyenler büyük bir heyecanla kura çekimini bekliyor. Şubatta başlayan kura çekilişleri illere göre farklılık gösteriyor ve 30 Haziran’a kadar devam edecek. Kurada ev çıkıp çıkmadığı “talep.toki.gov. tr” üzerinden il ve proje seçilerek takip edilebilir. Hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini (500 TL ve 1.000 TL), kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın şubelerinden geri alabilecek. Ev çıkanlar, TOKİ’nin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde bankada (şubeler daha sonra ilan edilecektir) ‘Gayrimenkul Satış Sözleşmesi’ ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştirecek. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibarıyla başlayacak.

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