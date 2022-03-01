Bir alışveriş sitesi üzerinden yurtdışından ucuza altın ve değerli eşya getirdiğini söyleyerek 39 kişiyi yaklaşık 5 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen Emre Kızak, kız kardeşi Cemre Kızak ve sevgilisi Hilal Arslan davasında karar açıklandı. Mahkeme Emre Kızak’ı 36 kişiye karşı, “nitelikli dolandırıcılık” suçunu işlediği gerekçesiyle 60 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kızak’ın kız kardeşi ve sevgilisi ise haklarındaki suçlamalardan beraat etti.









ÇOK SAYIDA KİŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU

İstanbul’da 28 yaşındaki Emre Kızak ile 27 yaşındaki kız arkadaşı Hilal Arslan iddiaya göre bir alışveriş sitesi üzerinden ucuza altın getirdiklerini söyleyerek insanları kandırdı. Aldıkları siparişlerin ilkini teslim ederek güven kazanan sevgililer, daha sonra yüklü miktar altın isteyen müşterilerin paralarını alarak ürünleri göndermedi. İkili tarafından 91 bin lira dolandırılan Emre P.’nin şikayeti sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Emre Kızak ve Hilal Arslan hakkında çok sayıda şikayet olduğu ve 5 milyon lira civarında vurgun yaparak kayıplara karıştıkları tespit edildi.

Yapılan çalışmalar sonrası Emre Kızak, kız kardeşi Cemre Kızak ve Hilal Arslan hakkında “nitelikli dolandırıcılık” suçundan dava açılmıştı. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya sanıklar katılmadı. Sanık avukatları duruşmada, müvekkillerinin bir yarar elde etmediğini söyleyerek beraat kararı verilmesini talep etti.

60 YIL HAPİS CEZASI

Alınan taleplerin ardından kararını açıklayan mahkeme sanıklar Hilal Arslan ve Cemre Kızak’ın beraatine karar verdi. Sanık Emre Kızak’ın ise “nitelikli dolandırıcılık” suçunu 36 kişiye karşı işlediği için 60 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: milliyet.com.tr







