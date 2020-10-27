Ucuza satmak yerine depoda bekletilen bir ton balık çürüdü
Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri, koku şikayetleri üzerine İçmeler Mahallesi'nde bir depoya baskın düzenledi. Ekipler, vatandaşa ucuza satmak yerine depoda bekletilen bir ton balık ele geçirdi.
27 Ekim 2020, Salı 14:58 Son Güncelleme:
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22 Ekim Perşembe günü, Tuzla İçmeler Mahallesi Karanfil Sokak'ta oturan vatandaşlar bir depodan gelen ağır koku nedeniyle Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri'ne şikayette bulundu. Gelen şikayetler üzerine Zabıta Ekipleri, depoya geldi. Deponun kapısının kilitli olması nedeniyle olay yerine polis ekipleri de çağırılarak incelemelerde bulunuldu.
Çürümüş balıklar imha edildi
Yapılan incelemeler sonucunda satılmak için depolanan ancak unutularak çürümeye terk edilen yaklaşık bir ton ağırlığında çürümüş balık ele geçirildi. Olay ile ilgili tutanak tutulurken, çürümüş balıklar ise imha edildi.
Yaşanan olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
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