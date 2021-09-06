UDUMBARA ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Udumbara çiçeği, Budist inancına göre, binlerce yılda bir görüldüğü söylenen rivayeti nedeni ile botanik bilimiyle uğraşan pek çok kişinin yakından takip ettiği bitki türleri arasında yer alır. Udumbara çiçeği genellikle ’Chrysoperla carnea’ ismi verilen kanatlı bir böceğin çiçeği ile karıştırılıyor. Sebze ve meyve bahçelerinde yer alan yaprak biti, beyaz sinek, kırmızı örümcek gibi zararlı böcekler ile beslenen oldukça faydalı bir böcek türüdür.

UDUMBARA ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Udumbara çiçeği, varlığı milyonlarca yıllık bit bitki olduğu düşünülüyor. Aynı zamanda çok önemli bir inanca hizmet eden bir çiçek olarak bilinir. 3 bin yılda bir açtığı düşünülen udumbara çiçeği, herhangi bir aksilik olmaması durumunda aylarca yaşayabiliyor. Udumbara çiçeğinin, 7 milimetrelik çapı ve 1 milimetrelik de gövdesi bulunur.

UDUMBARA ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Udumbara çiçeği, ağaçların dallarında, meyvelerin ve çiçeklerin üzerinde parazit olarak yetişen bir çiçek türüdür. Youlan Paulo adı ile de de bilinen bu çiçek, çapı 7 mm gövdesi 1 mm olan çok küçük bir çiçektir. Aynı zamanda üzerinde yaşadığı ağacın meyvesinin içinde yetiştiği için gözle görülmesi çok zordur. Udumbara çiçeğinin üç bin yılda bir açtığı ve çok nadir görülen bir çiçek olduğu inancı üzerine bu çiçek ile ilgili bir inanç ortaya çıkmıştır. Budistlerin inandığı efsaneye göre Udumbara çiçeği, mucize bir çiçektir.

Udumbara Hint dilinin en eski hali olarak da bilinen Sanskritçede "cennetten gelen hayır çiçeği" manasına gelir. Budist inancına göre, insanların cennetten geldiğine inandıkları bu nadir görülen nadide çiçek, görüldüğü zaman cennette gibi yaşayacakları düşünülüyor. Avatar çiçeği olarak da bilinen Udumbara çiçeğinin mucizeler getireceği inancı da Budistler için vazgeçilmez düşünceler arasında yer alıyor.