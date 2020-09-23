Türkiye Udumbara çiçeğinin görüldüğü iddiası yoğun ilgiye neden oldu

Udumbara çiçeğinin görüldüğü iddiası yoğun ilgiye neden oldu

Türkiye

Udumbara çiçeğinin görüldüğü iddiası yoğun ilgiye neden oldu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir bahçede üzüm tanesi üzerinde udumbara çiçeğinin görüldüğü iddiası üzerine çok sayıda kişi Budist inancına göre 3 bin yılda bir açtığına inanılan çiçeği görmek için yoğunluk oluşturdu.

23 Eylül 2020, Çarşamba 21:48 Son Güncelleme:
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Zirai tekniker Ferit Güllü, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Çobanlı Mahallesi üzerinde kendilerine ait bir bahçedeki bağda çok nadir görülen udumbara çiçeğini üzüm tanesi üzerinde gördüğünü iddia etti.

Udumbaranın Budist inancına göre cennetten geldiği ve 3 bin yılda bir açtığı iddia edilen bir çiçek olduğunu ifade eden Güllü, "Bu çiçeği aile büyüklerime ve çevredekilere gösterdim ama kimse daha önce görmemişti. Çok ilgi gördü ve bunu duyan herkes fotoğraf çekmek için bahçeye geldi." dedi.

Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Ekoloji ve Çevre Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Zafer Tel ise "Udumbara" olduğu iddia edilen şeyin faydalı bir böcek olan chrysopa carneanın larvası olduğunu belirtti.

AA


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