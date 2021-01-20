Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nin son galibi Bayern Münih'ten 4, bir evvelki şampiyon Liverpool'dan 2, Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Juventus ve PSG'den ise 1'er oyuncu kadroya girdi. Demirbaşlar Messi ve Ronaldo ise elbette kadroda.

Kadro şöyle: Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Sergio Ramos, Virgil van Dijk, Alphonso Davis, Thiago Alcantara, Kevin de Bruyne, Lionel Messi, Cristianı Ronaldo, Robert Lewandowski, Neymar





Kadınlarda en iyi 11 ise şöyle:

Sarah Bouhaddi, Lucy Bronze (Altın Top'un son sahibi), Kadeisha Buchanan, Wendie Renard, Magdelema Eriksson, Kheira Hamraoui, Amadine Henry, Sara Björk, Danielle van de Donk, Delphine Cascarino, Pernille Harder







