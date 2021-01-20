UEFA 2020 yılının en iyi 11'ini belirledi: Biraz güçlüler
UEFA her yıl olduğu gibi bu sene de önceki yılın en iyi 11'ini belirledi. Listede tanıdık isimler ve süperstarlar var. Ancak bu listeye ilk defa giren 3 oyuncu bulunuyor: Alphonso Davies, Joshua Kimmich ve Thiago Alcantara. Aynı zamanda UEFA, kadınlar futbolunda da en iyi 11'ini seçti.
20 Ocak 2021, Çarşamba 17:30 Son Güncelleme:
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Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nin son galibi Bayern Münih'ten 4, bir evvelki şampiyon Liverpool'dan 2, Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Juventus ve PSG'den ise 1'er oyuncu kadroya girdi. Demirbaşlar Messi ve Ronaldo ise elbette kadroda.
Kadro şöyle: Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Sergio Ramos, Virgil van Dijk, Alphonso Davis, Thiago Alcantara, Kevin de Bruyne, Lionel Messi, Cristianı Ronaldo, Robert Lewandowski, Neymar
https://twitter.com/UEFA/status/1351856447752196098
Kadınlarda en iyi 11 ise şöyle:
Sarah Bouhaddi, Lucy Bronze (Altın Top'un son sahibi), Kadeisha Buchanan, Wendie Renard, Magdelema Eriksson, Kheira Hamraoui, Amadine Henry, Sara Björk, Danielle van de Donk, Delphine Cascarino, Pernille Harder
https://twitter.com/UEFA/status/1351854771536343040