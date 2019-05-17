UEFA açıkladı: Beşiktaş tamam, Trabzonspor devam UEFA, Beşiktaş Kulübü'nün Mayıs 2015'te imzaladığı Finansal Fair Play anlaşmasını başarıyla tamamladığını açıklarken, Trabzonspor'un ise başarısız olduğunu ve bir üst kurula sevk edildiğini duyurdu