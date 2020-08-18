UEFA Avrupa Kupası finalinde Sevilla ve Inter karşılaşacak

İtalyan temsilcisi Inter, UEFA Avrupa Ligi yarı final maçında Shakhtar Donetsk'i farklı mağlup etti. Baştan sona üstün oynayan Antonio Conte'nin ekibi Lautaro Martinez ve Romelu Lukaku'nun ikişer gol attığı maçı 5-0 kazandı ve finalde Sevilla'nın rakibi oldu

Inter böylece 2009-10 sezonunda Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduğu sezonun ardından ilk kez Avrupa Kupaları'nda finale kalmış oldu. Inter daha önce 4 kez o zamanki adıyla UEFA Kupası'nda finale kalmış ve 3 kez bu kupayı müzesine götürmüştü.

Sevilla ise Avrupa Kupası'nın son yıllardaki en önemli takımı. Finalin adeta gediklisi olan Sevilla, güçlü rakibi Manchester United'ı eleyerek finale çıkmıştı.

Final maçı 21 Ağustos Cuma akşamı 22:00'de başlayacak.