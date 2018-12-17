UEFA Avrupa Ligi kura çekimi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu! Kimler?
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat 15.00'te başladı. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri törenle belli oldu. Fenerbahçe Zenit'le; Galatasaray ise Benfica ile karşılaştı.
UEFA Avrupa Ligi'nde D Grubu'nu 2. sırada tamamlayan ve bir üst tura çıkan Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi D Grubu'nu 3. sırada tamamlayıp Avrupa Ligi'ne katılan Galatasaray'ın kura çekimi saat 15.00'te başladı. Peki, iki takımın son 32 turundaki rakipleri kim oldu?
UEFA AVRUPA LİGİ'NDEKİ EŞLEŞMELER
Viktoria Plzen - Dinamo Zagreb
Clubbe Brugge - Salzburg
Rapid Wien - Milan
Slava Prag - Genk
Krosmodar - Bayer 04 Leverkusen
Zürih - Napoli
Malmö - Chelsea
Shakhtar Donetsk - Frankfurt
Celtic - Valencia
Rennes - Betis
Olimpiyakos - Donamo Kiev
Lazio - Sevilla
Fenerbahçe - Zenit
Sporting - Villereal
Galatasaray -Benfica
Bate - Arsenal
UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?
Son 32 turu ilk maçları 12-14 Şubat, rövanşları ise 20-21 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş karşılaşmalarını sahalarında oynayacak.
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