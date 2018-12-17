UEFA Avrupa Ligi kura çekimi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu! Kimler?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu! Kimler? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat 15.00'te başladı. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri törenle belli oldu. Fenerbahçe Zenit'le; Galatasaray ise Benfica ile karşılaştı.