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UEFA Avrupa Ligi kura çekimi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu! Kimler?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat 15.00'te başladı. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri törenle belli oldu. Fenerbahçe Zenit'le; Galatasaray ise Benfica ile karşılaştı.

17 Aralık 2018, Pazartesi 14:55 Son Güncelleme:
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UEFA Avrupa Ligi kura çekimi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu! Kimler?

UEFA Avrupa Ligi'nde D Grubu'nu 2. sırada tamamlayan ve bir üst tura çıkan Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi D Grubu'nu 3. sırada tamamlayıp Avrupa Ligi'ne katılan Galatasaray'ın kura çekimi saat 15.00'te başladı. Peki, iki takımın son 32 turundaki rakipleri kim oldu?

UEFA AVRUPA LİGİ'NDEKİ EŞLEŞMELER

Viktoria Plzen - Dinamo Zagreb

Clubbe Brugge - Salzburg

Rapid Wien - Milan

Slava Prag - Genk

Krosmodar - Bayer 04 Leverkusen

Zürih - Napoli

Malmö - Chelsea

Shakhtar Donetsk - Frankfurt

Celtic - Valencia

Rennes - Betis

Olimpiyakos - Donamo Kiev

Lazio - Sevilla

Fenerbahçe - Zenit

Sporting - Villereal

Galatasaray -Benfica

Bate - Arsenal

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Son 32 turu ilk maçları 12-14 Şubat, rövanşları ise 20-21 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş karşılaşmalarını sahalarında oynayacak.

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