UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nu 2. sırada tamamlayan ve bir üst tura çıkan Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi D Grubu'nu 3. sırada tamamlayıp Avrupa Ligi'ne katılan Galatasaray'ın kura çekimi bugün yapılacak. Tarftarlar, rakiplerin kim olacağını merak ederken "UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi Türkiye saati ile 15.00’te gerçekleştirilecek. Tören TRTSPOR ve beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE İLE GALATASARAY İKİNCİ TORBADA

Avrupa Ligi’nde grubunu lider tamamlayan 12 takım ile Şampiyonlar Ligi’nde grubunu üçüncü sırada tamamlayan en iyi 4 takım, seribaşlarının yer aldığı torbayı oluşturacak. Fenerbahçe ve Galatasaray, aynı ülke veya gruptan takımların eşleşemeyeceği kuraya, ikinci torbadan girecek.

Son 32 turu ilk maçları 12-14 Şubat, rövanşları ise 20-21 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş karşılaşmalarını sahalarında oynayacak.

GALATASARAY İLE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

1. torba: Arsenal (İngiltere), Bayer Leverkusen (Almanya), Benfica (Portekiz), Chelsea (İngiltere), Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Dinamo Kiev (Ukrayna), Eintracht Frankfurt (Almanya), Genk (Belçika), Inter (İtalya), Napoli (İtalya), Real Betis (İspanya), Salzburg (Avusturya), Sevilla (İspanya), Valencia (İspanya), Villarreal (İspanya), Zenit (Rusya)

2. torba: Fenerbahçe, Galatasaray, BATE (Belarus), Celtic (İskoçya), Club Brugge (Belçika), Krasnodar (Rusya), Lazio (İtalya), Malmö (İsveç), Olympiakos (Yunanistan), Rapid Wien (Avusturya), Rennes (Fransa), Sporting Lizbon (Portekiz), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Slavia Prag (Çekya), Viktoria Plzen (Çekya), Zürih (İsviçre)