Futbol UEFA Avrupa Ligi kuraları çekildi

UEFA Avrupa Ligi kuraları çekildi

Futbol

UEFA Avrupa Ligi kuraları çekildi

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu kura çekimi yapıldı. Grupları lider tamamlayan 12 takım ve Şampiyonlar Ligi'nden gelen 4 takımın seri başı olduğu kura çekiminde Milan, Napoli, Roma, Ajax, PSV, Arsenal, Manchester United gibi güçlü takımlar var.

14 Aralık 2020, Pazartesi 16:22 Son Güncelleme:
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 32 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu belli oldu.

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Eşleşmeler şöyle:

  • Wolfsberg (Avusturya) - Tottenham (İngiltere)
  • Dinamo Kiev (Ukrayna) - Club Brugge (Belçika)
  • Real Sociedad (İspanya) - Manchester United (İngiltere)
  • Benfica (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)
  • Kızılyıldız (Sırbistan) - Milan (İtalya)
  • Antwerp (Belçika) - Rangers (İskoçya)
  • Slavia Prag (Çekya) - Leicester City (İngiltere)
  • Salzburg (Avusturya) - Villarreal (İspanya)
  • Braga (Portekiz) - Roma (İtalya)
  • Krasnodar (Rusya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
  • Young Boys (İsviçre) - Bayer Leverkusen (Almanya)
  • Molde (Norveç) - Hoffenheim (Almanya)
  • Granada (İspanya) - Napoli (İtalya)
  • Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
  • Lille (Fransa) - Ajax (Hollanda)
  • Olympiakos (Yunanistan) - PSV (Hollanda)

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