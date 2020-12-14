UEFA Avrupa Ligi kuraları çekildi
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu kura çekimi yapıldı. Grupları lider tamamlayan 12 takım ve Şampiyonlar Ligi'nden gelen 4 takımın seri başı olduğu kura çekiminde Milan, Napoli, Roma, Ajax, PSV, Arsenal, Manchester United gibi güçlü takımlar var.
14 Aralık 2020, Pazartesi 16:22 Son Güncelleme:
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 32 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu belli oldu.
Eşleşmeler şöyle:
- Wolfsberg (Avusturya) - Tottenham (İngiltere)
- Dinamo Kiev (Ukrayna) - Club Brugge (Belçika)
- Real Sociedad (İspanya) - Manchester United (İngiltere)
- Benfica (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)
- Kızılyıldız (Sırbistan) - Milan (İtalya)
- Antwerp (Belçika) - Rangers (İskoçya)
- Slavia Prag (Çekya) - Leicester City (İngiltere)
- Salzburg (Avusturya) - Villarreal (İspanya)
- Braga (Portekiz) - Roma (İtalya)
- Krasnodar (Rusya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
- Young Boys (İsviçre) - Bayer Leverkusen (Almanya)
- Molde (Norveç) - Hoffenheim (Almanya)
- Granada (İspanya) - Napoli (İtalya)
- Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
- Lille (Fransa) - Ajax (Hollanda)
- Olympiakos (Yunanistan) - PSV (Hollanda)
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