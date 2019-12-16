UEFA Avrupa Ligi kuraları çekildi: İşte Başakşehir'in rakibi
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 kuraları çekildi. Saat 15:00'te başlayan olan kura çekimi, Şampiyonlar Ligi kuralarının hemen ardından başladı. Temsilcimiz Başakşehir'in rakibi ise Sporting Lizbon oldu. UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde çeyrek finale çıkmak için karşı karşıya gelecek takımlar şöyle:
Başakşehir'in Sporting Lizbon'la eşleştiği UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde takımlar şöyle dağılmıştı,
Seribaşılar: Medipol Başakşehir, Ajax (Hollanda), Arsenal (İngiltere), Basel (İsviçre), Benfica (Portekiz), Braga (Portekiz), Celtic (İskoçya), Espanyol (İspanya), Gent (Belçika), Inter (İtalya), LASK (Avusturya), Malmö (İsveç), Manchester United (İngiltere), Porto (Portekiz), Salzburg (Avusturya), Sevilla (İspanya)
Seribaşı olmayanlar: APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi), AZ Alkmaar (Hollanda), Bayer Leverkusen (Almanya), Cluj (Romanya), Club Brugge (Belçika), Kopenhag (Danimarka), Eintracht Frankfurt (Almanya), Getafe (İspanya), Ludogorets (Bulgaristan), Olympiakos (Yunanistan), Glasgow Rangers (İskoçya), Roma (İtalya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Sporting Lizbon (Portekiz), Wolfsburg (Almanya), Wolverhampton (İngiltere)
Kura çekimi sonrası oluşan tablo ise şu şekilde:
Wolverhampton (İngiltere) - Espanyol (İspanya)
Sporting Lizbon (Portekiz) - Medipol Başakşehir (Türkiye)
Getafe (İspanya) - Ajax (Hollanda)
Leverkusen (Almanya) - Porto (Portekiz)
Kopenhag (Danimarka) - Celtic (İskoçya)
APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Basel (İsviçre)
Cluj (Romanya) - Sevilla (İspanya)
Olympiakos (Yunanistan) - Arsenal (İngiltere)
AZ Alkmaar (Hollanda) - LASK (Avusturya)
Club Brugge (Belçika) - Manchester United (İngiltere)
Ludogorets (Bulgaristan) - Inter (İtalya)
Eintracht Frankfurt (Almanya) - Salzburg (Avusturya)
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Benfica (Portekiz)
Wolfsburg (Almanya) - Malmö (İsveç)
Roma (İtalya) - Gent (Belçika)
Glasgow Rangers (İskoçya) - Braga (Portekiz)
Bu haberi de okudularŞampiyonlar Ligi kuraları çekildi: İşte eşleşmeler