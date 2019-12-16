UEFA Avrupa Ligi kuraları çekildi: İşte Başakşehir'in rakibi UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 kuraları çekildi. Saat 15:00'te başlayan olan kura çekimi, Şampiyonlar Ligi kuralarının hemen ardından başladı. Temsilcimiz Başakşehir'in rakibi ise Sporting Lizbon oldu. UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde çeyrek finale çıkmak için karşı karşıya gelecek takımlar şöyle: