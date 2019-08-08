Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme turunun ilk maçları bugün oynanacak. Yeni Malatyaspor 3. eleme turunda sırp ekibi Partizan ile karşılaşacak. Peki, Partizan Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Malatyaspor maçı ile ilgili detaylar…

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme turunda bugün 32 maç yapılacak ve turun ilk ayağı sona erecek.

Tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi eleme turuna katılan Yeni Malatyaspor 3. eleme turunda sırp ekibi Partizan ile mücadele edecek. Yeni Malatyaspor da Sırbistan ekibi Partizan ile bugün deplasmanda karşılaşacak.Karşılaşma TSİ 22.00’de başlayacak. Partizan - Yeni Malatyaspor maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Karşılamayı Rus hakem Sergei Ivanov yönetecek.

Rövanş ise 15 Ağustos Perşembe günü Malatya’da oynanacak. Ligde bugün 32 maç yapılacak ve turun ilk ayağı sona erecek. Play-off turuna yükselecek ekipler, 13-15 Ağustos tarihlerindeki rövanşların ardından belli olacak.