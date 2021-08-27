Futbol UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rövanş maçları tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rövanş maçları tamamlandı

Futbol

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rövanş maçları tamamlandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının play-off rövanşı, 10 karşılaşmayla tamamlandı.

27 Ağustos 2021, Cuma 02:10 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Danimarka'nın Randers takımıyla ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray, rakibini sahasında 2-1 mağlup etti ve gruplara kalmayı başardı. İlk maçta Finlandiya ekibi HJK Helsinki'yi 1-0 yenen Fenerbahçe ise deplasmanda rakibini 5-2'lik farklı skorla geçti ve gruplara kaldı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Rangers, Rapid Wien, Celtic, Kızılyıldız, Olympiakos, Sturm Graz, Legia ve Antwerp bu sezon gruplarda mücadele edecek.

Play-off turunda iki maçta alınan sonuçlar şöyle:

Legia (Polonya) - Slavia Prag (Çekya): 2-2, 2-1

Antwerp (Belçika) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-4, 2-0 (3-2 penaltılarla)

Galatasaray-Randers (Danimarka): 1-1, 2-1

Sturm Graz (Avusturya) - Mura (Slovenya): 3-1, 2-0

HJK Helsinki (Finlandiya) - Fenerbahçe: 0-1, 2-5

Alashkert (Ermenistan) - Rangers (İskoçya): 0-1, 0-0

Slovan Bratislava (Slovakya) - Olympiakos (Yunanistan): 0-3, 2-2

Zorya (Ukrayna) - Rapid Wien (Avusturya): 0-3, 2-3

Alkmaar (Hollanda) - Celtic (İskoçya): 0-2, 2-1

Cluj (Romanya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-4, 1-2

AA

İlgili Haberler
Kopenhag- Sivasspor maç özeti ve sonucuHJK Helsinki- Fenerbahçe maç özeti ve sonucu


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Fenerbahçe'ye 3 dünya yıldızı geliyor!