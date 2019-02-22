UEFA Avrupa Ligi son 16 kuraları çekildi

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın elendiği UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 kuraları çekildi

22 Şubat 2019, Cuma 15:28
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UEFA Avrupa Ligi son 16 kuraları çekildi

Avrupa futbolunun kulüpler bazında iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi gerçekleştirildi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimi TSİ 15.00'te başladı.

İŞTE EŞLEŞMELER

Dinamo Kiev-Chelsea

Frankfurt-Inter

Dinamo Zagreb- Benfica

Napoli - Salzburg

Valencia-Krasnodar

Sevilla - Slavia Prag

Arsenal - Rennes

Maçlar Mart'ta

Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 7 Mart'ta, rövanşları ise 14 Mart'ta yapılacak.

Çeyrek finallerin 11 ve 18 Nisan, yarı finallerin 2 ve 9 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 29 Mayıs'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.


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