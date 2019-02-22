UEFA Avrupa Ligi son 16 kuraları çekildi
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın elendiği UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 kuraları çekildi
Avrupa futbolunun kulüpler bazında iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi gerçekleştirildi.
İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimi TSİ 15.00'te başladı.
İŞTE EŞLEŞMELER
Dinamo Kiev-Chelsea
Frankfurt-Inter
Dinamo Zagreb- Benfica
Napoli - Salzburg
Valencia-Krasnodar
Sevilla - Slavia Prag
Arsenal - Rennes
Maçlar Mart'ta
Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 7 Mart'ta, rövanşları ise 14 Mart'ta yapılacak.
Çeyrek finallerin 11 ve 18 Nisan, yarı finallerin 2 ve 9 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 29 Mayıs'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.