UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Başakşehir'in Sporting Lizbon'la Portekiz'de oynayacağı Avrupa Ligi maçı da yarın akşam oynanacak.

Avrupa Ligi'nde Türkiye'den tek temsilci olarak kalan Başakşehir, Roma Monchenglagbach ve Wolfsberger'in bulunduğı zorlu gruptan lider olarak çıkmayı başarmıştı.

Son 32 turunda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'la eşleşen Başakşehir, eşleşmenin ilk ayağını yarın oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 27 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleşecek.

Günün diğer UEFA Avrupa Ligi maçları ise şöyle:

20.55 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Benfica (Portekiz)

20.55 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Salzburg (Avusturya)

20.55 Ludogorets (Bulgaristan) - Inter (İtalya)

20.55 Club Brugge (Belçika) - Manchester United (İngiltere)

20.55 Cluj (Romanya) - Sevilla (İspanya)

20.55 Kopenhag (Danimarka) - Celtic (İskoçya)

20.55 Getafe (İspanya) - Ajax (Hollanda)

20.55 Sporting Lizbon (Portekiz) - Medipol Başakşehir

23.00 Glasgow Rangers (İskoçya) - Braga (Portekiz)

23.00 Roma (İtalya) - Gent (Belçika)

23.00 Wolfsburg (Almanya) - Malmö (İsveç)

23.00 AZ Alkmaar (Hollanda) - LASK (Avusturya)

23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Arsenal (İngiltere)

23.00 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Basel (İsviçre)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Porto (Portekiz)

23.00 Wolverhampton (İngiltere) - Espanyol (İspanya)