UEFA Avrupa Ligi’nde Türk takımlarının grupları belli oldu UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş K Grubu’nda Braga, Wolverhampton ve Slovan Bratislava ile, Başakşehir J Grubu’nda Roma Borussia Mönchengladbach ve Wolfsberger AC ile, Trabzonspor ise C Grubu’nda Basel, Krasnodar ve Getafe eşleşti