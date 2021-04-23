UEFA'nin Avrupa Süper Ligi'nin de masaya yatırıldığı toplantısı gerçekleşti. Sona eren toplantının ardından yapılan açıklamada Avrupa Süper Ligi'ni kurmak için bir araya gelen 12 kulübe, eylemlerini sürdürmedikleri için herhangi bir ceza verilmedi.

Ayrıca organizasyonun finansörü JP Morgan da şirketi de bir açıklama yaparak, "Bu anlaşmanın daha geniş futbol topluluğu tarafından nasıl görüleceğini ve onları gelecekte nasıl etkileyeceğini yanlış değerlendirdik. Bundan ders çıkaracağız" dedi.

JP Morgan'ın Avrupa Süper Ligi'ne yıllıUEFA, Avrupa Süper Ligi'ne katılan kulüplere ceza vermeme kararı aldı





UEFA'nın bugün yaptığı toplantıda sona erdi. Toplantıdan çıkan kararda Avrupa Süper Ligi'ni oluşturan kulüplere ceza verilmemesine dair karar alındı.k 4 milyar Euro'luk finansman sağlayacak 23 yıllık anlaşma yaptığı duyurulmuştu.