UEFA Başkan Yardımcısı açıkladı: Koronavirüsü için garanti vermeliler
UEFA Başkan Yardımcısı Michele Uva, Çin'de başlayan koronavirüsünün spor müsabakalarını kötü etkileyebileceğini açıkladı. Uva, EURO 2020'nin şehirlerinin değişebileceğini söyledi. İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinin de riske girebileceği açıklandı.
25 Şubat 2020, Salı 17:46 Son Güncelleme:
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Michele Uva, UEFA Avrupa Ligi finali, EURO 2020 ve İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için açıklamalar yaptı. Uva: "Şu an gelişmeleri takip ediyoruz. Her ülkenin durumunu ayrı ayrı değerlendiriliyor. UEFA olarak, her bir ülkenin koronavirüs ile ilgili verdiği kararları takip edeceğiz. Futbolu durdurmak niyetinde değiliz. Eğer koronavirüs Avrupa çapında bir tehdit haline gelirse ve istemediğimiz noktaya ulaşırsa UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni durdurmak zorunda kalırız" dedi.