Futbol UEFA, Fenerbahçe'nin 2008 Şampiyonlar Ligi zaferini unutmadı

UEFA, Fenerbahçe'nin 2008 Şampiyonlar Ligi zaferini unutmadı

Futbol

UEFA, Fenerbahçe'nin 2008 Şampiyonlar Ligi zaferini unutmadı

Fenerbahçe 12 sene önce bugün, Şampiyonlar Ligi'nde Sevilla'yı penaltılarla eleyerek çeyrek finale çıkmıştı. Son penaltıyı Dani Alves kullanmış ve Volkan Demirel kurtarmıştı. UEFA, Almanca Twitter hesabından o anı paylaştı.

04 Mart 2020, Çarşamba 14:11 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti 11 sezondur devam ediyor. Son olarak 2008-2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne giden Fenerbahçe, Arsenal, Kiev ve Port ile eşleşmiş ve grup sonuncusu olmuştu.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne gittiği son sezondan bir sene önce ise Devler Lig'nde çeyrek final oynama başarısı göstermişti.

Inter, CSKA Moskova ve PSV Eindhoven'lı gruptan çıkmayı başaran Fenerbahçe, son 16'da Sevilla ile eşleşmişti.

İlk maçı sahasında 3-2 kazanan Fenerbahçe, rövanş maçını ise aynı skorla kaybetmişti.

Penaltılara giden maçın galibi Fenerbahçe olmuş ve müthiş geçen maç, Fenerbahçe tarihine kazınmıştı.

Fenerbahçe,o sezon tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadı.

Volkan Demirel'in Brezilyalı yıldız Dani Alves'in penaltısını kurtararak çeyrek finali getirdiği anlar, UEFA'nın resmi twitter hesabından paylaşıldı.

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