Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti 11 sezondur devam ediyor. Son olarak 2008-2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne giden Fenerbahçe, Arsenal, Kiev ve Port ile eşleşmiş ve grup sonuncusu olmuştu.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne gittiği son sezondan bir sene önce ise Devler Lig'nde çeyrek final oynama başarısı göstermişti.

Inter, CSKA Moskova ve PSV Eindhoven'lı gruptan çıkmayı başaran Fenerbahçe, son 16'da Sevilla ile eşleşmişti.

İlk maçı sahasında 3-2 kazanan Fenerbahçe, rövanş maçını ise aynı skorla kaybetmişti.

Penaltılara giden maçın galibi Fenerbahçe olmuş ve müthiş geçen maç, Fenerbahçe tarihine kazınmıştı.

Fenerbahçe,o sezon tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadı.

Volkan Demirel'in Brezilyalı yıldız Dani Alves'in penaltısını kurtararak çeyrek finali getirdiği anlar, UEFA'nın resmi twitter hesabından paylaşıldı.