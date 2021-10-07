











Calcio Mercato'nun haberine göre, Milan'ın başvurusu neticesinde UEFA o maçla ilgili inceleme başlattı. İnceleme sonucunda hatalı olanın Cüneyt Çakır değil, VAR hakemi Abdülkadir Bitigen olduğu ortaya çıktı.

Haberin detayında bundan böyle Hüseyin Göcek'in Cüneyt Çakır'ın maçlarında görev alacağı iddia edildi.

Pozisyonda Lemar'ın Kalulu'dan önce topa elle dokunması ve VAR'dan Cüneyt Çakır'ın uyarılmaması nedeniyle Milan'ın Çakır için yaptığı şikayetin de böylelikle görmezden gelindiği aktarıldı.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda 8 Ekim Cuma günü oynanacak Almanya-Romanya maçını yönetecek.



