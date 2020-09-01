UEFA Kupası'ndaki 3 temsilcimizin rakipleri belli oldu
Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Galatasaray ilk maçını 17 Eylül'de, Beşiktaş ve Alanyaspor ise 24 Eylül'de oynayacak.
01 Eylül 2020, Salı 16:44 Son Güncelleme:
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Beşiktaş ile Alanyaspor'un ve 2. turu geçmesi halinde Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki rakipleri belli oldu.
Galatasaray
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Neftçi Bakü'yü elemesi halinde Galatasaray 3. turda Renova (Kuzey Makedonya) - Hajduk Split (Hırvatistan) galibiyle karşılaşacak. Galatasaray maçını evinde oynayacak.
Beşiktaş
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Borac Banja Luka (Bosna Hersek) - Rio Ave (Portekiz) turunun galibiyle karşılaşacak. Beşiktaş maçını evinde oynayacak.
Alanyaspor
Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Ventspils (Letonya) Rosenborg (Norveç) turunun galibiyle karşılaşacak. Alanyaspor maçını deplasmanda oynayacak.
Spor Arena
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