Beşiktaş ile Alanyaspor'un ve 2. turu geçmesi halinde Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki rakipleri belli oldu.

Galatasaray

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Neftçi Bakü'yü elemesi halinde Galatasaray 3. turda Renova (Kuzey Makedonya) - Hajduk Split (Hırvatistan) galibiyle karşılaşacak. Galatasaray maçını evinde oynayacak.

Beşiktaş

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Borac Banja Luka (Bosna Hersek) - Rio Ave (Portekiz) turunun galibiyle karşılaşacak. Beşiktaş maçını evinde oynayacak.

Alanyaspor

Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Ventspils (Letonya) Rosenborg (Norveç) turunun galibiyle karşılaşacak. Alanyaspor maçını deplasmanda oynayacak.

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