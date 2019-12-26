UEFA'nın resmi EURO 2020 Twitter sayfası, turnuva yaklaşırken sık sık paylaşımlar yapıyor.

Eski efsane maçları, unutulmaz golleri ve röportajları paylaşan sayfa, son olarak Nihat Kahveci'nin o zamanki ismiyle Çek Cumhuriyeti, şimdiki ismiyke Çekya'ya attığı golü paylaştı.

O sene İsviçre, Hırvatistan ve Çek Cumhuriyeti karşısında adeta mucizelere imza atan Türkiye Milli Takımı, az kalsın Almanya karşısında da bir mucizeyi gerçekleştirerek finale çıkacaktı.

Son dakika golleriyle yarı finale kadar gelen Türkiye, bu kez Almanya'dan son dakika yiyerek elenmişti.

Bu mucize turnuvanın en can alıcı maçlarından biri olan Çek Cumhuriyeti maçında Türkiye'yi 3-2 öne geçiren ve "Bitireceğiz bu işi" dedirten o golü UEFA da unutmadı.