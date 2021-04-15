UEFA nihayet deplasman golü kuralını değiştiriyor
UEFA, uzun yıllardır eleştirilen ve haksızlığa yol açtığı söylenen deplasman golü kuralını artık uygulamayacak. Önümüzdeki sezondan itibaren deplasman gol kuralı tarihe karışıyor.
15 Nisan 2021, Perşembe 15:42 Son Güncelleme:
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UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde önümüzdeki sezon deplasman golü kuralını uygulamama kararı aldı.
Daily Mail'in haberine göre, Avrupa kupalarında deplasman golü kuralı tarihe karışıyor. Cuma günü görüşülecek yeni yönetmeliğe göre, deplasman golleri sadece ikinci etabın 90 dakikasının sonuna kadar geçerli olacak. Beraberlik sonrası karşılaşmaların uzatmalara gitmesi halinde, deplasman golleri geçersiz sayılacak.
Önümüzdeki sezon hayata geçirilmesi planlanan bu yeni kuralın, İngiliz devleri Manchester United ve Manchester City başta olmak üzere birçok Avrupa kulübü tarafından desteklendiği öğrenildi.
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