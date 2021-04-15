UEFA nihayet deplasman golü kuralını değiştiriyor

UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde önümüzdeki sezon deplasman golü kuralını uygulamama kararı aldı.

Daily Mail'in haberine göre, Avrupa kupalarında deplasman golü kuralı tarihe karışıyor. Cuma günü görüşülecek yeni yönetmeliğe göre, deplasman golleri sadece ikinci etabın 90 dakikasının sonuna kadar geçerli olacak. Beraberlik sonrası karşılaşmaların uzatmalara gitmesi halinde, deplasman golleri geçersiz sayılacak.

Önümüzdeki sezon hayata geçirilmesi planlanan bu yeni kuralın, İngiliz devleri Manchester United ve Manchester City başta olmak üzere birçok Avrupa kulübü tarafından desteklendiği öğrenildi.

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