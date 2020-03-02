Futbol UEFA, organizasyonların yapılacağı statları açıkladı

UEFA, organizasyonların yapılacağı statları açıkladı

Futbol

UEFA, organizasyonların yapılacağı statları açıkladı

UEFA; 2022'de oynanacak Avrupa Ligi finali, Süper Kupa ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali ile 2023'te oynanacak Süper Kupa ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinin statlarını açıkladı.

02 Mart 2020, Pazartesi 18:38 Son Güncelleme:
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UEFA'nın bugün Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da gerçekleştirdiği toplantıda alınan kararlara göre, bu finallerin oynanacağı statlar şu şekilde:

- UEFA Avrupa Ligi 2022: Puskas Arena - Budapeşte/Macaristan

- UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2022: Juventus Stadyumu - Torino/İtalya

- UEFA Süper Kupa 2022: Helsinki Olimpiyat Stadyumu - Helsinki/Finlandiya

- UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2023: PSV Stadyumu - Eindhoven/Hollanda

- UEFA Süper Kupa 2023: Kazan Arena - Kazan/Rusya

İSTANBUL (DHA)

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