UEFA, organizasyonların yapılacağı statları açıkladı
UEFA; 2022'de oynanacak Avrupa Ligi finali, Süper Kupa ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali ile 2023'te oynanacak Süper Kupa ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinin statlarını açıkladı.
02 Mart 2020, Pazartesi 18:38 Son Güncelleme:
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UEFA'nın bugün Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da gerçekleştirdiği toplantıda alınan kararlara göre, bu finallerin oynanacağı statlar şu şekilde:
- UEFA Avrupa Ligi 2022: Puskas Arena - Budapeşte/Macaristan
- UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2022: Juventus Stadyumu - Torino/İtalya
- UEFA Süper Kupa 2022: Helsinki Olimpiyat Stadyumu - Helsinki/Finlandiya
- UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2023: PSV Stadyumu - Eindhoven/Hollanda
- UEFA Süper Kupa 2023: Kazan Arena - Kazan/Rusya
İSTANBUL (DHA)