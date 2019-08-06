UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu başlıyor! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları…

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu başlıyor! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları… Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 3. ön eleme turunun ilk ayağı bugün başlıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları…