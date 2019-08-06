UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu başlıyor! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları…
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 3. ön eleme turunun ilk ayağı bugün başlıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları…
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu bugün başlıyor. Medipol Başakşehir'in de mücadele edeceği 3. ön eleme turunda ilk maçlar bugün oynanacak. Peki, Bugün hangi maçlar var? İşte bugünkü maçlar…
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu bugün başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 3. ön eleme turunun ilk ayağı, bugün ve 7 Ağustos Çarşamba günü (yarın) yapılacak.
Temsilcimiz Medipol Başakşehir, 7 Ağustos Çarşamba günü saat 20.45'te Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek.
Play-off turuna yükselecek ekipler, 13 Ağustos'taki rövanşların ardından belli olacak.
Maç programı TSİ şöyle:
Bugün
20.00 PAOK (Yunanistan) - Ajax (Hollanda)
20.00 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Karabağ (Azerbaycan)
21.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Ferencvaros (Macaristan)
21.30 Club Brugge (Belçika) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
21.45 Kızılyıldız (Sırbistan) - Kopenhag (Danimarka)
7 Ağustos Çarşamba:
20.00 Krasnodar (Rusya) - Porto (Portekiz)
20.45 Medipol Başakşehir - Olympiakos (Yunanistan)
21.00 Basel (İsviçre) - LASK (Avusturya)
21.00 Cluj (Romanya) - Celtic (İskoçya)
21.15 Maribor (Slovenya) - Rosenborg (Norveç)