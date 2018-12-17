UEFA Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 tura kalan takımlar arasında kura çekimi gerçekleştirildi
Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşandı. Grup aşamasını ilk iki sırada tamamlayan takımlar İsviçre’nin Nyon kentinde yapılan kura çekimiyle eşleşti. İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki eşleşmeler...
ŞAMPİYONLAR LİGİ EŞLEŞMELERİ...
Schalke 04 - Manchester City
Atletico Madrid - Juventus
Manchester United - PSG
Tottenham - Borussia Dortmund
Lyon - Barcelona
Roma - Porto
Ajax - Real Madrid
Liverpool - Bayern Munih