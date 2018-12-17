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UEFA Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 tura kalan takımlar arasında kura çekimi gerçekleştirildi

17 Aralık 2018, Pazartesi 14:24 Son Güncelleme:
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UEFA Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşandı. Grup aşamasını ilk iki sırada tamamlayan takımlar İsviçre’nin Nyon kentinde yapılan kura çekimiyle eşleşti. İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki eşleşmeler...

ŞAMPİYONLAR LİGİ EŞLEŞMELERİ...

Schalke 04 - Manchester City

Atletico Madrid - Juventus

Manchester United - PSG

Tottenham - Borussia Dortmund

Lyon - Barcelona

Roma - Porto

Ajax - Real Madrid

Liverpool - Bayern Munih

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