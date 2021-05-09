Futbol UEFA, Şampiyonlar Ligi finali hakkındaki kararını yarın açıklayacak

UEFA, Şampiyonlar Ligi finali hakkındaki kararını yarın açıklayacak

Futbol

UEFA, Şampiyonlar Ligi finali hakkındaki kararını yarın açıklayacak

İstanbul bir kez daha Şampiyonlar Ligi finalini yapamamakla karşı karşıya. Geçen sezon taraftar olmaması nedeniyle TFF, kendi isteğiyle finalin İstanbul'dan alınıp sonraki (2021) seneye devredilmesini talep etmişti. Bu sene ise İngilzi kulüplerinin kendi ülkelerinde oynamak istemesi planları bozdu.

09 Mayıs 2021, Pazar 16:19 Son Güncelleme:
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New York Times'ın haberine göre, UEFA yarın Şampiyonlar Ligi finali için toplanacak ve nihai kararını verecek. Chelsea ve Manchester City, finali İngiltere'de oynamak için başvuru yapmıştı. İngiltere ise Türkiye'yi koronavirüs nedeniyle 'yüksek riskli ülke' sınıfına sokmuştu.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ise son yaptığı açıklamada, "Kuzu kuzu gelip oynayacaklar. Her şey hazır" diyerek kendinden emin konuşmuştu. Ancak Özdemir'in bu iddialı söylemi UEFA'da karşılık bulmazsa, İngilizler İstanbul'a gelmeyecek.

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