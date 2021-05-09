UEFA, Şampiyonlar Ligi finali hakkındaki kararını yarın açıklayacak

New York Times'ın haberine göre, UEFA yarın Şampiyonlar Ligi finali için toplanacak ve nihai kararını verecek. Chelsea ve Manchester City, finali İngiltere'de oynamak için başvuru yapmıştı. İngiltere ise Türkiye'yi koronavirüs nedeniyle 'yüksek riskli ülke' sınıfına sokmuştu.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ise son yaptığı açıklamada, "Kuzu kuzu gelip oynayacaklar. Her şey hazır" diyerek kendinden emin konuşmuştu. Ancak Özdemir'in bu iddialı söylemi UEFA'da karşılık bulmazsa, İngilizler İstanbul'a gelmeyecek.