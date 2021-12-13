UEFA Şampiyonlar Ligi kuralarının tekrarlanacağını açıkladı

UEFA, Şampiyonlar Ligi son 16 turu kurasında Villarreal-Manchester United eşleşmesinin iptal edilmesi ile ilgili soruşturma başlatmıştı. UEFA kura çekiminin tekrarlanması fikrini kabul etti.

Kura 17.00'de yeniden çekilecek.

UEFA'dan ilk açıklama ise "Teknik bir hata oldu" şeklinde geldi.