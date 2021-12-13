UEFA Şampiyonlar Ligi kuralarının tekrarlanacağını açıkladı
UEFA, Şampiyonlar Ligi kuralarında ihlal olduğu gerekçesiyle çekimin tekrarlanacağını açıkladı. Gerekçe, aynı gruptan çıkan Villarreal ve Manchester United'ın eşleşmesinin ardından Manchester United'ın tekrar kutuya atılması.
13 Aralık 2021, Pazartesi 15:48 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
UEFA, Şampiyonlar Ligi son 16 turu kurasında Villarreal-Manchester United eşleşmesinin iptal edilmesi ile ilgili soruşturma başlatmıştı. UEFA kura çekiminin tekrarlanması fikrini kabul etti.
Kura 17.00'de yeniden çekilecek.
UEFA'dan ilk açıklama ise "Teknik bir hata oldu" şeklinde geldi.
BUNLARI DA OKUYUN