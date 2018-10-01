UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta yarın başlıyor
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, grup maçlarının 2. haftası yarın başlayacak.
Şampiyonlar Ligi gruplarında 2. hafta karşılaşmaları, yarın ve 3 Ekim Çarşamba günü oynanacak. Türkiye'nin turnuvadaki tek temsilcisi Galatasaray, D grubundaki 2. mücadelesinde, 3 Ekim Çarşamba günü TSİ 22.00'de Portekiz'in Porto takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
İkinci hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
19.55 Hoffenheim (Almanya) - Manchester City (İngiltere)
19.55 Juventus (İtalya) - Young Boys (İsviçre)
22.00 AEK (Yunanistan) - Benfica (Portekiz)
22.00 Bayern Münih (Almanya) - Ajax (Hollanda)
22.00 Olympique Lyon (Fransa) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
22.00 Roma (İtalya) - Viktoria Plzen (Çekya)
22.00 CSKA Moskova (Rusya) - Real Madrid (İspanya)
22.00 Manchester United (İngiltere) - Valencia (İspanya)
3 Ekim Çarşamba:
19.55 Paris Saint-Germain (Fransa) - Kızılyıldız (Sırbistan)
19.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Schalke 04 (Almanya)
22.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Monaco (Fransa)
22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Club Brugge (Belçika)
22.00 PSV (Hollanda) - Inter (İtalya)
22.00 Tottenham (İngiltere) - Barcelona (İspanya)
22.00 Napoli (İtalya) - Liverpool (İngiltere)
22.00 Porto (Portekiz) - Galatasaray